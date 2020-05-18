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В Челнах назвали очаги распространения коронавируса

09:54, 18.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах назвали очаги распространения коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев назвал очаги распространения коронавируса.

В первую очередь это заводы ПАО «КАМАЗ». Так, на ПРЗ выявлено 13 случаев, на кузнечном заводе — пять случаев, на АВЗ — пять случаев, на литейном заводе — два случая.

Также очаги есть в горбольнице №5 (20 случаев) и в БСМП (16), пишут «Челнинские известия».

На данный момент в Челнах зарегистрировали 375 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что сотрудников КАМАЗа могут привлечь к работе в «ковидном» санатории.

ОбществоМедицина Татарстан
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