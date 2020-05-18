В Челнах назвали очаги распространения коронавируса
Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев назвал очаги распространения коронавируса.
В первую очередь это заводы ПАО «КАМАЗ». Так, на ПРЗ выявлено 13 случаев, на кузнечном заводе — пять случаев, на АВЗ — пять случаев, на литейном заводе — два случая.
Также очаги есть в горбольнице №5 (20 случаев) и в БСМП (16), пишут «Челнинские известия».
На данный момент в Челнах зарегистрировали 375 случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что сотрудников КАМАЗа могут привлечь к работе в «ковидном» санатории.ОбществоМедицина Татарстан
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