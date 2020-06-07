Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству привлеченных мигрантов

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстан вошел в число регионов, где трудится наибольшее количество трудовых мигрантов. По данным Росстата за I квартал 2020 года, в республике насчитывается 1,7% от общего числа гастарбайтеров.

Такая же доля приходится на Иркутскую и Нижегородскую области. Все три региона делят между собой 8-е, 9-е и 10-е места.

На первой строчке Москва, где сконцентрировались 25,5% трудовых мигрантов. На Санкт-Петербург приходятся 12,3%, на Московскую область — 11,9%. Далее следуют Ленинградская область, Краснодарский край, ХМАО-Югра и Свердловская область.