Бразилия перестала публиковать статистику по коронавирусу

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу, сообщает Reuters.

Президент Бразилии Жаир Болсонару написал в Twitter, что Минздрав собирается оптимизировать сбор статистики по COVID-19, чтобы лучше выявлять очаги заболевания.

По его словам, нынешние данные «не отражают ситуацию в стране». Чтобы избежать искажения статистики, информация о заболевших будет публиковаться в 22.00 по местному времени, а не в период с 17.00 до 19.00, как раньше.

Вчера Болсонару заявил, что Бразилия может вслед за США покинуть ВОЗ.