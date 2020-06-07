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Бразилия перестала публиковать статистику по коронавирусу

07:21, 07.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Бразилия перестала публиковать статистику по коронавирусу
Фото: kremlin.ru

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу, сообщает Reuters.

Президент Бразилии Жаир Болсонару написал в Twitter, что Минздрав собирается оптимизировать сбор статистики по COVID-19, чтобы лучше выявлять очаги заболевания.

По его словам, нынешние данные «не отражают ситуацию в стране». Чтобы избежать искажения статистики, информация о заболевших будет публиковаться в 22.00 по местному времени, а не в период с 17.00 до 19.00, как раньше.

Вчера Болсонару заявил, что Бразилия может вслед за США покинуть ВОЗ.

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