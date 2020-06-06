Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следом за США.

«Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем. Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать по части здравоохранения»,— цитирует Болсонару Folha de S.Paulo.

Представители ВОЗ ранее сообщили, что ситуация с COVID-19 в Бразилии вызывает беспокойство, и порекомендовали смягчать ограничения только в случае замедления распространения инфекции. Президент Бразилии считает, что экономические последствия от ограничений наносят больше ущерба, чем коронавирус.

Сейчас Бразилия находится на втором месте по числу заразившихся COVID-19 в мире после США. В стране зарегистрировано 614 тыс. заболевших и 34 тыс. умерших.

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве всех отношений между США и ВОЗ в конце мая.

