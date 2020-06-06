Российским футбольным клубам из ПФЛ выплатят по 65 тысяч рублей

Российские футбольные клубы, выступавшие в нынешнем сезоне в ПФЛ, получат от лиги по 65 тысяч рублей. Об этом рассказал президент организации Андрей Соколов.

«Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно», — сказал Соколов.

Напомним, ранее РФС объявил о возобновлении сезона в РПЛ с 21 июня. При этом чемпионаты ФНЛ и ПФЛ были прекращены досрочно. Победители своих зон в ПФЛ получат возможность пройти лицензирование и выступить в ФНЛ в следующем сезоне.

На момент прекращения чемпионата челнинский «КАМАЗ» занимал четвертое место в зоне «Урал-Приволжье».

О том, какие последствия для республиканских команд повлекло за собой решение РФС, можно почитать в материале «Реального времени».