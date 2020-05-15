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Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно, первые две команды выйдут в РПЛ

14:00, 15.05.2020
Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно, первые две команды выйдут в РПЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

На заседании исполкома РФС принято решение досрочно завершить проведение чемпионатов ФНЛ и ПФЛ из-за коронавируса.

Турнирная таблица в этих первенствах будет зафиксирована по состоянию на 17 марта.

Таким образом, «Ротор» и «Химки» получат возможность выйти в РПЛ на следующий сезон. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, выбывают в ФНЛ.

Напомним, руководство «Нефтехимика» выступало против досрочного завершения сезона. На момент приостановки чемпионата нижнекамская команда занимала пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ и имела все возможности побороться за выход в РПЛ.

СпортФутбол Татарстан
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