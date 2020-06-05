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Министр экологии Татарстана о ЗТО: «Все будет строго мониториться»

16:43, 05.06.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Министр экологии Татарстана о ЗТО: «Все будет строго мониториться»
Фото: realnoevremya.ru

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в прямом эфире о ходе реализации национального проекта «Экология» прокомментировал безопасность завода по термическому обезвреживанию отходов под Казанью.

«Подобных заводов в мире 1500, все они используют технологию сжигания на колосниковой решетке. Была проведена независимая экспертиза, и обе компании, которые ей занимались, утверждают, что наш завод безвреден», — заявил Шадриков.

Отвечая на вопрос о контроле за выбросами, министр напомнил о том, как горели свалки под Казанью, и заверил, что такого не повторится, и на заводе «все будет строго мониториться».

Подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Работы обойдутся в 25 млрд рублей. Разрешение на возведение объекта уже было выдано властями Зеленодольского муниципального района. Сейчас идет установка ограждений площадки и временных сооружений, готова подъездная дорога.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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