ЗТО под Казанью получил разрешение на строительство

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Зеленодольского муниципального района выдали разрешение на строительство завода по термическому обезвреживанию отходов. Об этом заявил глава «АГК-2» Рамиль Нигматуллин на пресс-конференции по поводу строительства ЗТО.

«Сейчас ведется установка ограждений площадки, возведение временных сооружений. Готова подъездная дорога. В целом подготовительный период займет около трех месяцев, а основной этап придется на июль», — сказал он.

Сегодня объявили, что подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей.