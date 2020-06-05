Защитник «Рубина» Плиев вылечился от коронавируса
Защитник «Рубина» Константин Плиев вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Результаты анализов, сданные футболистом, показали, что игрок полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам. Сегодня Плиев присоединился к тренировочному процессу команды.
О здоровье другого защитника «Рубина», Николая Пояркова, также заболевшего коронавирусом, пока не сообщается.
Напомним, сразу два игрока казанского клуба находились в изоляции из-за наличия в их анализах коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что «Рубин» возобновит сезон 20 июня матчем в Екатеринбурге, где сыграет с местным «Уралом». Об ожиданиях от команды Леонида Слуцкого подробнее можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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