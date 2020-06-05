Российские оружейники России создадут первую винтовку, способную стрелять на семь километров

Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о разработке снайперской винтовки DXL-5, которая первой в мире будет способна поражать цели на максимальном расстоянии шесть-семь километров.

В интервью «РИА Новости» он заявил, что при уверенной стрельбе DXL-5 сможет поражать цели на расстоянии трех километров. Винтовка получит новый патрон, который будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у других пуль.

Разработку оружия хотят завершить в начале 2021 года.

Минобороны РФ в прошлом году отказалось от снайперского комплекса «Точность», так как ведомству необходимо было наличие в винтовке исключительно отечественных комплектующих.