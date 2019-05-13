СМИ сообщили об отказе Минобороны от снайперского комплекса «Точность»

Министерство обороны России отказалось от приобретения снайперского комплекса «Точность».

Замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным. Заказа на оружие не будет, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В настоящее время для военных разрабатываются новые снайперские комплекса проекта «Уголек».

Напомним, ранее сообщалось, что снайперские винтовки «Точность» поступили на вооружение Росгвардии.