Новости общества

08:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ сообщили об отказе Минобороны от снайперского комплекса «Точность»

07:20, 13.05.2019
СМИ сообщили об отказе Минобороны от снайперского комплекса «Точность»
Фото: orsis.com

Министерство обороны России отказалось от приобретения снайперского комплекса «Точность».

Замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным. Заказа на оружие не будет, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В настоящее время для военных разрабатываются новые снайперские комплекса проекта «Уголек».

Напомним, ранее сообщалось, что снайперские винтовки «Точность» поступили на вооружение Росгвардии.

Справка

Снайперские винтовки ORSIS T-5000, известные как «Точность», разработаны оружейным заводом «Промтехнологии». Оружие может использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. Масса винтовки около 6 кг, она может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. метров.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров