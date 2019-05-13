СМИ сообщили об отказе Минобороны от снайперского комплекса «Точность»
Министерство обороны России отказалось от приобретения снайперского комплекса «Точность».
Замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным. Заказа на оружие не будет, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В настоящее время для военных разрабатываются новые снайперские комплекса проекта «Уголек».
Напомним, ранее сообщалось, что снайперские винтовки «Точность» поступили на вооружение Росгвардии.
Справка
Снайперские винтовки ORSIS T-5000, известные как «Точность», разработаны оружейным заводом «Промтехнологии». Оружие может использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. Масса винтовки около 6 кг, она может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. метров.
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