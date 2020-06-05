Директор «КамгэсЗЯБа» отменил приказ о сокращении 311 работников

Генеральный директор ООО «КамгэсЗЯБ» Фасиль Сафиуллин отменил приказ о сокращении с 30 июня 311 работников. Как сообщает прокуратура Татарстана, решение было принято в следствие протеста прокурора Набережных Челнов.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что Рустам Минниханов в курсе ситуации с увольнением сотрудников ООО «КамгэсЗЯБ». И принято решение об отмене приказа об увольнении.

Кроме того, по требованию прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате за март на общую сумму 5 млн рублей. По факту невыплаты было возбуждено уголовное дело.

В конце апреля коллектив ООО «КамгэсЗЯБ» обратился с открытым письмом к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, премьер-министру Алексею Песошину, Госсовету и генеральному директору АО «ХК «Ак Барс». Работники предприятия пожаловались, что 400 человек могут остаться без работы из-за бездействия головного офиса компании.

