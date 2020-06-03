Галимова о ситуации на «КамгэсЗЯБе»: принято решение об отмене приказа об увольнении сотрудников

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге заявила, что Рустам Минниханов в курсе ситуации с увольнением сотрудников ООО «КамгэсЗЯБ».

«Была проведена встреча на местном уровне, и руководитель города, и представители Минстроя РТ были вовлечены в этот процесс. Проводилась встреча, где мы услышали все вопросы и претензии, которые есть. И вы знаете, что надзорные органы подключились к этому вопросу в части защиты прав сотрудников, трудового коллектива предприятия. На данный момент принято решение об отмене приказа об увольнении, а также прорабатываются любые вопросы о том, как можно было бы поддержать это предприятие», — сказала Галимова.

Она отметила , что дополнительно известит о том, когда будет сформирована окончательная схема того, как можно будет дальше загружать мощности этого предприятия.

Накануне прокуратура Набережных Челнов отчиталась о пресечении попытки руководства ООО «КамгэсЗЯБ» сократить 311 работников предприятия. Приказ о сокращении был подписан 23 марта, при этом директор компании не известил о планируемом сокращении работников и представителей профсоюза.