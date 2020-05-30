Работникам «КамгэсЗЯБа» выплатили долги по зарплате в размере 5 млн рублей

Прокуратура Татарстана добилась выплаты работникам ООО «КамгэсЗЯБ» задолженности по заработной плате на общую сумму 5 млн рублей.



Отмечается, что ситуацию с зарплатными долгами предприятия взял на личный контроль прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его поручению в Набережные Челны выехал руководитель профильного управления прокуратуры Марат Шараев. Он встретился с коллективом и членами профсоюзной организации, а также с руководством и учредителем предприятия.

Во время проверки правоохранители выявили многомиллионную задолженность по оплате труда. В частности, 444 работника не получили зарплату за март на общую сумму 12,1 млн рублей, еще 425 работникам не выплатили зарплату за апрель на общую сумму 12,8 млн рублей.

Благодаря вмешательству ведомства задолженность по зарплате за март предприятие погасило в полном объеме, еще часть работников получила апрельскую зарплату на общую сумму 5 млн рублей.

Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление, потребовав незамедлительно погасить долги по зарплате.

Сейчас на предприятии остается невыплаченной заработная плата за апрель — май 2020 года. Сумма долга составляет около 7,7 млн рублей.

Также одновременно в отношении директора ООО «КамгэсЗЯБ» правоохранители возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Сейчас постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в РТ для рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет РФ по РТ заподозрил руководство «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблении полномочиями. Стражи порядка считают, что топ-менеджеры провели махинации с кредитом на 500 млн рублей.

