Рабочие «КамгэсЗЯБ» обвинили топ-менеджеров компании в умышленном банкротстве завода

Коллектив ООО «КамгэсЗЯБ», находящегося на грани банкротства, обратился с открытым письмом президенту Татарстана Рустаму Минниханову, премьер-министру Алексею Песошину, Госсовету и генеральному директору АО «ХК «АКБАРС».

Работники предприятия пожаловались, что 400 человек может остаться без работы из-за бездействия головного офиса компании.

«КамгэсЗЯБ» — многопрофильное предприятие, которое сотрудничает со строительными компаниями города и является одним из двух республиканских производителей, которые выпускают газобетон. В то же время многие строительные компании республики покупают его в Ульяновске. Почему руководство Республики развивает производство стройматериалов в Ульяновской области, а родное предприятие искусственно банкротят, уменьшая выпуск собственных материалов в собственном регионе? — возмущаются в письме работники предприятия.

По словам рабочих, причиной плачевной ситуации стал полумиллиардный кредит, который руководство «Камгэсэнергостроя» в лице тогдашнего директора Шайдуллина заставило взять на себя «КамгэсЗЯБ». Эти деньги «растворились в недрах «Камгэса», передает Chelny-biz.ru.

Предприятие просит о господдержке. Особенно в условиях существующей экономической и эпидемиологической ситуации. В период пандемии авторы письма призывают заморозить все действия по уничтожению предприятия.

