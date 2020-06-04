Глава совета директоров «Аммония» рассказал, когда экономика России вернется на докризисный уровень

Глава совета директоров корпорации AEON, миллиардер Роман Троценко высказал свое мнение о том, когда российская экономика сможет полностью восстановиться после пандемии. Он считает, что для возвращения на докризисный уровень потребуется 2—3 года.

«Мы здесь сталкиваемся с тем, что <…> у нас предыдущее домашнее задание не было сделано, целый ряд структурных реформ не был проведен. У нас нет реальной пенсионной системы, которая формировала бы длительные пассивы для банков, страховых компаний, массы чего нет. Мой взгляд на этот вопрос, что мы будем выбираться примерно два или три года до предшествующего уровня в России», — приводит ТАСС слова бизнесмена.

При этом Троценко считает, что влияние пандемии будет чувствоваться в стране еще 2—2,5 года.

Напомним, что в бизнес-империю Троценко входит СДС «Азот», получивший под контроль АО «Аммоний» в Татарстане. Сам миллиардер лично возглавил совет директоров завода. Компания готова заключить мировое соглашение с ВЭБ.РФ, которому предприятие задолжало около $900 миллионов.