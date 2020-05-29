Дело о банкротстве АО «Аммоний» движется к мировому соглашению

Планы СДС «Азот» Романа Троценко в отношении менделеевского завода удобрений АО «Аммоний» остались неизменными. Дело о банкротстве предприятия движется к мировому соглашению, следует из опубликованного сегодня определения Арбитражного суда РТ.

Согласно ему, на судебном заседании 25 мая, назначенном по окончании введенной на АО «Аммоний» на максимальный семимесячный срок процедуры наблюдения, временный управляющий Дмитрий Демкин и представители самого предприятия просили отложить его на более позднюю дату: для заключения и представления мирового соглашения.

В результате татарстанский арбитраж ходатайство временного управляющего и самого должника удовлетворил, перенеся судебное заседание на 10 июля.

«Реальное время» ранее рассказывало о плане спасения завода, имеющего огромную долговую нагрузку и вступившего в начальную процедуру банкротства.

После того как в декабре минувшего года 80 процентов акций «Аммония» были аккумулированы Инвестиционно-венчурным фондом (ИВФ) РТ, принадлежащем правительству республики (остальные 20 процентов — у ВЭБ.РФ), должен был поэтапно осуществляться план перехода завода инвестору.

В частности предполагалось, что Татарстан передаст свой пакет акций «Азоту» Троценко, после чего новый собственник и кредитор завершат дело о банкротстве завода мировой. После этого инвестор выкупит долги завода минеральных удобрений за $900 миллионов.