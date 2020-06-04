В Казани оштрафовали водителей квадроциклов, которые прокатились по улицам города

В Казани оштрафовали мужчин в возрасте 25—32 лет за поездку по улицам города. Они создавали угрозу другим участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД нашли нарушителей по видеоролику, размещенному в соцсетях. На видео группа из трех молодых людей на квадроциклах проехала по городу.

Полицейские определили дату, время и место нарушения правил дорожного движения, и установили личности нарушителей. Ими оказались местные жители.

В отношении них составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, она предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее на дорогах Казани заметили кабриолет с девушкой в футболке и стрингах.

