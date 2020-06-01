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В Казани пользователи заметили на дороге кабриолет с полуголой пассажиркой

17:03, 01.06.2020
В Казани пользователи заметили на дороге кабриолет с полуголой пассажиркой

В Казани пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен едущий по проспекту Победы кабриолет. Из машины высунулась полуголая девушка.

Она свесила одну ногу с борта и подняла руки в воздух. Во время движения девушка подалась вперед, как будто падает, но удержалась.

Напомним, в марте на мосту «Миллениум» девушка в нижнем белье и противогазе прогулялась по проезжей части. Через некоторое время ее вычислили и оштрафовали инспекторы ГИБДД.

Общество Татарстан
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