В Казани пользователи заметили на дороге кабриолет с полуголой пассажиркой

В Казани пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен едущий по проспекту Победы кабриолет. Из машины высунулась полуголая девушка.

Она свесила одну ногу с борта и подняла руки в воздух. Во время движения девушка подалась вперед, как будто падает, но удержалась.

Напомним, в марте на мосту «Миллениум» девушка в нижнем белье и противогазе прогулялась по проезжей части. Через некоторое время ее вычислили и оштрафовали инспекторы ГИБДД.