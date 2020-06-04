В Татарстане директора спортшколы отдали под суд за лишние премии

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В хищении средств бюджета обвиняют бывшего директора спортшколы Верхнеуслонского района. По версии Следкома, по шести незаконным приказам о собственном премировании он получил 41,5 тысячи рублей в 2018—2019 годах.



Директор с обвинением в мошенничестве не согласен, его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Основанием для старта расследования в свое время стали материалы проверки экономической полиции МВД по РТ.

Сейчас оперативники проверяют историю с приписными студентами Дрожжановского техникума.