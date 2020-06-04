В Набережных Челнах пожаловались на ремонт во дворе: «Наш двор» превратили в «свой» двор. Спасибо!»

Житель Набережных Челнов Игорь Куликов пожаловался на реализацию проекта «Наш двор» рядом со своим домом. Фотографии после ремонта он выложил в группе «Администрация города Набережные Челны» «ВКонтакте».

«Взять бы этого архитектора и поселить вот в этот двор. Где таких умных берут у нас в городе? Ребенок бы и то лучше бы придумал», — написал он.

Пользователя соцсети возмущает, что и раньше «некуда машину было ставить», а теперь «еще 6 подъездов оставили без места подъехать разгрузиться или загрузиться».

«Как проедет скорая или пожарная?» — поддержали его в комментариях.

В апреле помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова объяснила, чем власти руководствуются, когда ремонтируют дворы. По ее словам, не надо идти на поводу у жителей, которые имеют автомобиль, и вырубать деревья под расширения парковочных мест. Иначе все окажутся в «каменных мешках».

«Это программа «Наш двор», это не программа «Наша парковка», «Наши гаражи» или «Наши сараи», — резко сказала она.

