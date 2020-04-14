Фишман-Бекмамбетова: «Это программа «Наш двор», это не программа «Наша парковка», «Наши гаражи» или «Наши сараи»

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова в прямом эфире рассказала об оборудовании парковочных мест в рамках программы «Наш двор».

По ее словам, сейчас идут «серьезные разборки» с муниципалитетами, которые идут навстречу жителям — они хотят ради парковок вырубить деревья.

«Это программа «Наш двор», это не программа «Наша парковка», «Наши гаражи» или «Наши сараи». Мы живем в крупных населенных пунктах. Если мы будем, как предлагают многие жители, вырубать здоровые крупномерные деревья под расширения парковочных мест, то мы окажемся в «каменных мешках», — сказала она.

Также в прямом эфире Фишман-Бекмамбетова рассказала, что на благоустройство каждого двора в рамках программы «Наш двор» требуется 7,5 млн рублей.