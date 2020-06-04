Сергей Собянин заявил, что россияне полностью вернутся к прежнему образу жизни через год

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне полностью вернутся к прежнему образу жизни через год.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал Собянин в интервью ТАСС.

По его словам, масочно-перчаточный режим сохранится до появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

Также до массовой вакцинации Москва сохранит временные медицинские центры. Они будут страховкой на случай второй волны распространения COVID-19.

С 1 июня жителям Москвы разрешили выходить на прогулку по графику. Позже юморист Максим Галкин высмеял прогулки по графику пародией на президента России Владимира Путина и Собянина.

