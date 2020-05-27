Собянин разрешит москвичам выходить на прогулку по графику

В Москве планируют разрешить прогулки на улице по графику, заявил мэр города Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

С 1 июня москвичи смогут «гулять на улице», но делать это по очереди. Для жителей каждого дома в Москве сделают свой график прогулок. По словам Собянина, если сказать «ну давайте теперь, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим», на улицах Москвы будет первомайская демонстрация, пишет ТАСС.

Путин поблагодарил Собянина за его личный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что каждый шаг продумывался и был взвешенным.

Кроме того, газете «Реальное время» стало известно, что с 1 июня откроется торговый центр «Афимолл Сити».