Галкин спародировал разговор Путина с Собяниным о прогулках в Москве по графику

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Юморист Максим Галкин высмеял совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, где мэр столицы сообщил, что москвичам разрешат прогулки по графику. Видеозапись Галкин опубликовал в Instagram.

В пародии Галкин от имени Собянина заявил, что во время прогулки москвичам разрешается смотреть на зеленые насаждения, а также гулять «строго по уложенному орнаменту плитки».

Также от имени Собянина юморист заявил, что жители Москвы могут «повеситься на руках» в парках. Каждому должно хватить по дереву «как минимум с одной крепкой, надежной веткой», сказал он.

«План действительно очень продуманный», — ответил «Путин», уточнив, как будут наказывать нарушителей правил прогулки. Узнав, что их будут штрафовать, «Путин» попросил, чтобы размер штрафа был не более 5 тыс. рублей, потому что штраф «не должен превышать размер выплат от государства».

27 мая на совещании с Путиным Собянин сообщил, что разрешит москвичам выходить на прогулку по графику.



