Фаррахов рассказал о продлении налоговых каникул по УСН до конца 2021 года

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал сейчас правительство анонсировало продление до конца 2021 года налоговых каникул по УСН и патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.



Также сейчас расширится перечень видов деятельности, которые дают право на такие каникулы. А субъекты малого и среднего бизнеса получат возможность полностью дистанционно открывать расчетные счета, так же как это делают сейчас самозанятые. Для этих целей будет использоваться портал госуслуг.

По словам Фаррахова, правительство в короткий срок поручило упростить всю отчетность в страховые фонды. Для этого в середине следующего года будет внедрена система УСН-онлайн, сообщил депутат на встрече с предпринимателями Чистопольского муниципального района республики.

Помимо этого, он отметил, что несмотря на внесение Минфином РФ предложения о переносе сроков отмены ЕНВД, позиция Правительства РФ по данному вопросу жесткая.

«В Госдуме нет законопроекта, который бы предполагал изменения сроков отмены ЕНВД», — передает его слова пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Ранее в ходе встречи с предпринимателями Нурлатского района республики депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил с инициативой о переносе сроков введения маркировки.

