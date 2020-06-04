ВОЗ допустила связь синдрома Кавасаки с COVID-19 у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что воспалительный синдром Кавасаки у детей связан с коронавирусом. Сейчас организация активизирует глобальную сеть педиатров для выяснения связи.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что COVID-19 — «новый и молодой вирус, есть некоторые вещи, которых о нем мы не знаем».

Также Клюге напомнил, что коронавирусная инфекция имеет факторы риска: возраст (особенно люди старше 65 лет), наличие других болезней, снижающих иммунитет, особенно кардиоваскулярные заболевания, заболевания почек, диабет. Помимо этого, большинство заболевших COVID-19 — мужчины, передает «РИА Новости».

В начале мая итальянские ученые обнаружили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз по сравнению с предыдущими годами. Специалисты посоветовали учитывать связь между болезнью Кавасаки и коронавирусом при принятии мер по снятию ограничений, введенных из-за пандемии.

