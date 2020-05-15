Итальянские ученые сообщили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при коронавирусе

Итальянские ученые исследовали связь между COVID-19 и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки. Они обнаружили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз по сравнению с предыдущими годами.

Ранее в штате Нью-Йорк трое детей скончались от нового детского мультисистемного воспалительного синдрома, еще десятки поступили в больницы. У них проявлялись симптомы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота.

Аналогичные случаи зафиксировали и в Европе.

«Мы сообщаем о большом количестве случаев заболевания болезнью, схожей с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо с начала эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, по крайней мере, в 30 раз больше, чем ежемесячная заболеваемость в предыдущие 5 лет, с четкой отправной точкой — когда в нашей провинции был зафиксирован первый случай COVID-19", — отмечают итальянские исследователи в журнале Lancet.

Ученые обращают внимание на то, что болезнь все еще редко встречается у детей, однако советуют все же учитывать связь между болезнью Кавасаки и коронавирусом при принятии мер по снятию ограничений, введенных из-за пандемии.

Ранее доктор и депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич развенчал мифы о вирусе и о взаимоотношениях общества с ним. В частности, он опроверг мнение о том, что дети не могут болеть COVID-19. Подробнее — в материале интернет-газеты.

