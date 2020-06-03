Елабужский район РТ показал наибольший прогресс в рейтинге социально-экономического развития

По итогам четырех месяцев 2020 года Елабужский район поднялся сразу на 12 позиций в рейтинге социально-экономического развития районов Татарстана.

Также на 10 пунктов выросли Зеленодольский и Тюлячинский районы, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Эксперты министерства объясняют, что такой рост произошел из-за более низких показателей безработицы в этих районах.

На первом месте рейтинга закрепился Альметьевский район РТ, обошедший Казань. Тройку лидеров замыкает Новошешминский район республики.

Отмечается, что в среднем по республике объем отгруженной продукции составил 216,8 тысячи рублей. А уровень безработицы достиг 1,88%. За январь — апрель в Татарстане введено в эксплуатацию 0,241 кв. м жилья на душу населения.

Напомним, что по итогам января — февраля в рейтинге лидировала Казань, а наибольший рост показали Муслюмовский и Сабинский районы.



Среди регионов Татарстан занимает пятое место по уровню социально-экономического развития.

