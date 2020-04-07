Муслюмовский и Сабинский районы Татарстана резко поднялись в рейтинге социально-экономического развития

По итогам января — февраля 2020 года лидерами рейтинга социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана стали Казань, Альметьевский и Лаишевский районы.

Больше всего — на пять позиций — поднялись Муслюмовский и Сабинский районы. Это связано со снижением уровня безработицы, увеличением площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Объем отгруженной продукции в расчете на душу населения в среднем составил 111,02 тыс. рублей. Больше всего по этому показателю преуспели Альметьевский (784,1 тыс. рублей), Нижнекамский (302,2 тыс. рублей) и Новошешминский (238,3 тыс. рублей) районы.

На 1 марта уровень безработицы в РТ составил 0,61%, при этом в 33 муниципальных образованиях данный показатель ниже среднереспубликанского значения. Меньше всего безработица в Актанышском (0,15%), Алексеевском и Лаишевском (по 0,22%) районах.

Напомним, что по итогам января лидерами рейтинга также стали Казань, Альметьевский и Лаишевский районы.