Татарстан попал в пятерку регионов — лидеров по социально-экономическому развитию

Татарстан на пятом месте в рейтинге социально-экономического развития регионов по итогам 2019 года. Рейтинг составлен «РИА Новости» на основе анализа показателей масштаба и эффективности экономики, а также параметрах бюджетной и социальной сфер.

Первые места в рейтинге сохраняют Москва и Санкт-Петербург, их интегральный рейтинг превышает 80 баллов из 100 возможных. Еще у трех регионов — Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области и Татарстана — рейтинговый балл по итогам 2019 года выше 75. Рейтинг Татарстана — 76,5 балла.

В первую десятку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области.

Последними стали высокодотационные регионы: Еврейская автономная область, Тува, Республика Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия.

Как отмечают аналитики, в лидерах рейтинга преимущественно крупные финансовые, промышленные центры и регионы сырьевой направленности. На последних строчках — регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.