Выборы президента Татарстана планируют назначить на 13 сентября

Госсовет Татарстана планирует назначить выборы президента республики на 13 сентября. Об этом сообщает «Татар-информ».

Сегодня проект решения одобрил комитет Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.

20 мая президент России Владимир Путин сообщил, что поддержит выдвижение нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова на выборы. «Я, безусловно, поддержу ваше выдвижение», — сказал он.



Позже Минниханов во время встречи с активистами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» подтвердил, что пойдет на новый президентский срок.

