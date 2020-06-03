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Выборы президента Татарстана планируют назначить на 13 сентября

13:48, 03.06.2020
Выборы президента Татарстана планируют назначить на 13 сентября
Фото: realnoevremya.ru

Госсовет Татарстана планирует назначить выборы президента республики на 13 сентября. Об этом сообщает «Татар-информ».

Сегодня проект решения одобрил комитет Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.

20 мая президент России Владимир Путин сообщил, что поддержит выдвижение нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова на выборы. «Я, безусловно, поддержу ваше выдвижение», — сказал он.

Позже Минниханов во время встречи с активистами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» подтвердил, что пойдет на новый президентский срок.

ОбществоВласть Татарстан
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