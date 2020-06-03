Кабмин Татарстана продлил программу антикоррупционной политики и увеличил ее финансирование на 9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило изменения в постановление о программе реализации антикоррупционной политики в республике, продлив ее действие до 2023 года. Объем финансирования программы вырос на 9,3 млн рублей.

Согласно документу, общий объем финансирования вырос с 58,5 до 67,8 млн рублей. По годам реализации прибавился лишь 2023-й.

В 2019 году на мероприятия программы было выделено не 8,9 млн рублей, как планировалось в предыдущей версии постановления, а 9,4 млн.

Также в 2023 году предполагается направить 8,8 млн рублей, как и в 2020, 2021 и 2022 годах.