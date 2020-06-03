Немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что компания Илона Маска подсмотрела у русских

Бизнесмен Илон Маск и его компания SpaceX «подсмотрели у русских» концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос, написала немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как пишет издание, в новой «постшаттловской» концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. «Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей», — говорится в материале.

Раздельная доставка людей и грузов в космос, по мнению Маска, целесообразна еще и потому, что компания планирует возить в космос платежеспособных туристов. Первые туры запланированы уже на 2021 год. Цена «путевки» составляет $55 млн. Однако и здесь первопроходцами стали русские, которые «прокатили» до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году.

Маск ликовал, когда в субботу корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. «Батут работает», — пошутил он в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что американцам придется летать в космос при помощи батута, если они введут санкции в отношении России.

Позже Рогозин поздравил Маска с успешным стартом корабля, и Маск поблагодарил его по-русски.

