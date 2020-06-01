Маск по-русски ответил на поздравления Рогозина

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке ответил директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на поздравления с удачным стартом корабля Crew Dragon.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал он в ответ на пост в Twitter Рогозина.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

— Elon — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

Вчера корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Рогозин поздравил Маска и SpaceX с удачным стартом.



После запуска Crew Dragon Маск вспомнил высказывание Рогозина о том, что в случае введения санкций против российской ракетно-космической сферы американцам придется летать в космос с помощью батута, и добавил, что «батут работает».

В «Роскосмосе» также заявили, что не понимают «истерики» по поводу запуска корабля Crew Dragon.

