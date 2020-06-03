Мантуров назвал четыре преимущества России перед остальными странами
У России есть четыре преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, считает глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Национальный дух проявляется в готовности быстро отвечать на возникающие вызовы, сказал министр в интервью «РИА Новости».
Фундаментальная и прикладная наука, по мнению Мантурова, это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила.
Благодаря тому, что у России есть природные ресурсы, в стране сохраняется низкая стоимость электроэнергии и углеводородов.
Еще одно преимущество — кадры. В России есть квалифицированные специалисты, кроме того, из-за рубежа возвращаются те, кто покинул страну в 1990-е годы из-за низких зарплат.
В апреле глава Минпромторга РФ заявил, что Россия направляет другим странам гуманитарную помощь не в ущерб своим потребностям.
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