Минпромторг: Россия помогает другим странам не в ущерб себе

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия направляет другим странам гуманитарную помощь не в ущерб своим потребностям.

«Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», — сказал он, его слова приводит пресс-служба Минпромторга.

Ранее в феврале Россия направила в китайский город Ухань гуманитарный груз общим весом более 23 тонн с лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В марте РФ отправила груз Италии и США.