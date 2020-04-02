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Минпромторг: Россия помогает другим странам не в ущерб себе

16:29, 02.04.2020
Минпромторг: Россия помогает другим странам не в ущерб себе
Фото: kremlin.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия направляет другим странам гуманитарную помощь не в ущерб своим потребностям.

«Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», — сказал он, его слова приводит пресс-служба Минпромторга.

Ранее в феврале Россия направила в китайский город Ухань гуманитарный груз общим весом более 23 тонн с лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В марте РФ отправила груз Италии и США.

Общество Татарстан
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