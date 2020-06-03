В Казани экс-проректору ТИПКА отказали в замене реального срока принудительными работами

Фото: "Реальное время"

Кировский райсуд Казани рассмотрел ходатайство осужденной за аферы с продажей поддельных и настоящих дипломов Элеоноры Хафизовой. Экс-проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) просила заменить остаток реального срока принудительными работами, но получила отказ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, экс-проректора и ее знакомую из КНИТУ-КХТИ Наталью Шигапову обвиняли по 11 эпизодам — взятки, мошенничества и покушение на хищения. В их деле фигурировали поддельные документы о получении высшего образовании в КХТИ, КАИ и Казанском медуниверситете, а также настоящий диплом ТИПКА. В числе покупателей оказались имам мечети «Марджани» Рамиль хазрат Мингараев и его водитель.

Часть эпизодов суд прекратил за примирением сторон и погашением ущерба, часть переквалифицировал. В итоге Шигапова отделалась уголовным штрафом в 100 тысяч рублей, а Хафизова кроме такого же штрафа получила реальный срок по приговору Приволжского райсуда.

После правки приговора в апелляции окончательное наказание экс-проректору определили в 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Правда, зачли в него и домашний арест, и содержание под стражей до вступления приговора в силу, в результате срок лишения свободы Хафизовой сократился почти на год.

Свое ходатайство осужденная подавала из СИЗО-2 Казани.