Верховный суд РТ скостил срок экс-проректору ТИПКА

Фото: "Реальное время"

Сократил срок наказания на 3 месяца осужденной экс-проректору Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеоноре Хафизовой Верховный суд РТ. Таким образом, в колонии общего режима ей предстоит провести 3 года и 3 месяца — за продажу липовых и настоящих дипломов ТИПКА, КГМУ, КХТИ и КАИ.



Напомним, приговор Приволжского райсуда Казани по делу Хафизовой оспорили сама осужденная и три ее защитника — лишь один из них представлял ее интересы в районном суде. Еще два подключились в апелляции.

Вину осужденная признавала — и в мошенничествах, и во взятках. Но просила смягчить приговор. И апелляционная инстанция нашла для этого основания — переквалифицировала один из эпизодов с продажей липового документа о высшем образовании с части 2 на часть 1, назначила по нему исправительные работы, и путем частичного сложения наказаний изменила итоговый срок посадки.

Всего в деле экс-проректора и ее знакомой из КНИТУ-КХТИ Натальи Шигаповой фигурировали 11 эпизодов продажи документов об образовании. В числе покупателей выступали имам мечети «Марджани» Рамиль хазрат Мингараев и его водитель.

