За липовый диплом экс-проректор ТИПКА получила реальный срок в колонии — три года шесть месяцев

Суд вынес приговор сотрудникам казанских вузов, промышлявших продажей «корочек» о высшем образовании

Фото: Инна Серова

В Приволжском райсуде Казани огласили приговор по делу о торговле фальшивыми дипломами. Экс-проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонора Хафизова получила за мошенничество с документами об образовании три года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, а бывшая заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Наталья Шигапова отделалась штрафом в размере 200 тысяч рублей. Как в процессе судебного следствия «полегчали» преступления подельниц, почему основная тяжесть наказания легла на одну участницу мошеннического тандема и какой ценой добыла свободу вторая — в материале «Реального времени».

Бизнес «сдали» клиенты

Федеральный судья Наталия Цветкова огласила накануне приговор сотрудницам двух казанских вузов, организовавшим нехитрый бизнес с продажей фальшивых дипломов КХТИ и КГМУ. Дамы за весомое вознаграждение обещали клиентам документы о профессиональном высшем образовании безо всякого обучения. Задержали их по наводке обманутых в лучших надеждах покупателей — узнав, что купленные за большие деньги дипломы фальшивка, а устроившись по ним на работу, можно заработать уголовную статью, они пришли с повинной в полицию и написали заявления.

Согласно озвученной в суде версии обвинения, незаконный бизнес организовала Элеонора Хафизова. Она нашла в Москве поставщика фальшивых бланков дипломов, подписи и печати на которых были выполнены типографским способом. После чего Хафизова и Шигапова начали искать на фальшивые дипломы покупателей — и, как было доказано в суде, нашли их.

За услуги они просили от нескольких десятков тысяч рублей до 15 тысяч — в зависимости от того, какой документ требовался клиенту.

Самая большая сумма, которую Хафизова и Шигапова «заработали» на продаже двух фальшивых дипломов — КГМУ и КХТИ — составила 800 тысяч рублей. При ее получении сотрудники правоохранительных органов и задержали Наталью Шигапову.

В мае 2017 года к Элеоноре Хафизовой обратился за содействием в «ускоренном» получении диплома ТИПКА имам мечети «Аль-Марджани», помощник мухтасиба Казани, директор мусульманского кладбища, руководитель прихода мечети «Амина» мухтасибата Советского района Казани ДУМ РТ Рамиль хазрат Мингараев

Проректор и имам

Однако не все документы об образовании, которые продали желающим иметь «корочки», были фальшивыми. В приговоре суда, в частности, описывается, как в мае 2017 года к Элеоноре Хафизовой обратился за содействием в «ускоренном» — без реального обучения и фактической проверки — получении диплома ТИПКА о профессиональной переподготовке по специальности «Менеджмент» обратился имам мечети «Аль-Марджани», помощник мухтасиба Казани, директор мусульманского кладбища, руководитель прихода мечети «Амина» мухтасибата Советского района Казани ДУМ РТ Рамиль хазрат Мингараев.

Через посредника Хафизова получила от него взятку в 60 тысяч рублей, дала подчиненным указание о его зачислении на обучение, велела отмечать, что он присутствовал на занятиях и вносила в ведомости ложные сведения о сдаче им зачетов и экзаменов, а впоследствии выдала ему диплом.

Также в приговоре суда указано, что Хафизова предложила свои услуги по приобретению дипломов ТИПКА другим, менее известным, чем Рамиль хазрат Мингараев, гражданам и обманным путем получила от них денежные суммы, не собираясь выдавать им дипломы.

Год и 2 месяца за каждый эпизод

В общей сложности обвинение предъявило Элеоноре Хафизовой и Наталье Шигаповой 11 эпизодов мошенничества с дипломами, однако в приговоре Хафизовой в качестве доказанных фигурирует лишь три из них. Суд также переквалифицировал ее действия: мошенничество с использованием служебного положения в большинстве случаев превратилось в просто мошенничество, поскольку проректор ТИПКА торговала дипломами не своего, а других учебных заведений. И из тяжелого преступление превратилось в преступление средней тяжести.

Свою вину Хафизова признала частично. Суд, учитывая признание и справки о наличии у нее болезней и нуждающихся в уходе родственников, а также тот факт, что ущерб потерпевшим она возместила, счел, что заключения в колонии общего режима на три с половиной года с нее будет достаточно. Из этого срока вычтут тот период времени, в течение которого она находилась под домашним арестом.

Экс-проректора ТИПКА взяли под стражу сразу по окончании оглашения приговора. До его вступления в силу она будет находиться в СИЗО-1.

В связи с полным признанием вины, раскаянием и действенной помощью следствию, а также с учетом того, что ею был полностью возмещен ущерб потерпевшим, в связи с примирением сторон по большинству из вменявшихся ей эпизодов уголовное преследование Шигаповой было прекращено, и ее освободили прямо в зале суда. Фото Инны Серовой

Свобода в обмен на помощь следствию

Бывшая заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Наталья Шигапова умудрилась опоздать на собственный приговор, и причиной этого, похоже, было нежелание «светиться» перед камерами журналистов. В зал суда женщина вошла, когда уже прозвучали первые слова приговора Элеоноре Хафизовой, — прячась за мужа и кутая лицо до самых глаз в цветной шарф.

В отличие от Элеоноры Хафизовой, которая все 2 часа, пока звучал приговор, стояла почти навытяжку, Наталья Шигапова едва держалась на ногах, клонилась к поручню скамьи и периодически принималась плакать. Приободрил ее супруг — в какой-то момент мужчина подошел к жене и встал рядом, подставив ей локоть.

Правосудие обошлось с бывшей заведующей кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ значительно мягче, чем с ее подельницей из ТИПКА. В связи с полным признанием вины, раскаянием и действенной помощью следствию, а также с учетом того, что ею был полностью возмещен ущерб потерпевшим, в связи с примирением сторон по большинству из вменявшихся ей эпизодов уголовное преследование Шигаповой было прекращено, и ее освободили прямо в зале суда.

Штраф в довесок

От своих заявлений о привлечении к уголовной ответственности Хафизовой и Шигаповой не отказались лишь двое потерпевших. В итоге по этим эпизодам суд вынес отдельное постановление: каждая из участниц мошеннической схемы, с учетом, что преступление было совершено впервые, должна будет заплатить по два 100-тысячных штрафа в пользу государства — по одному за каждый эпизод.

Срок уплаты — 6 месяцев со времени вступления постановления в законную силу — в случае неуплаты судебный отменяется, и виновное лицо привлекается к уголовной ответственности, предупредила судья Наталия Цветкова.