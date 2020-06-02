Академия наук Татарстана заключит соглашение о сотрудничестве с Академией наук Афганистана

Академии наук Татарстана и Афганистана планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Обмен делегациями должен начаться после пандемии коронавируса.

«Чтобы две академии наук могли плодотворно работать вместе, необходимо соглашение», — рассказал во время телемоста «Казань — Москва — Кабул» вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

По его словам, проект соглашения уже подготовлен, передает «Татар-информ». Приблизительно через месяц оно может быть заключено.

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов добавил, что сотрудничество «будет взаимно обогащать деятельность научных организаций». Он подчеркнул, что Афганистан представляет большой интерес для историков.

Академия наук Афганистана была учреждена 2 января 1970 года. На сегодня в ней функционируют Центр естественных наук, Институт общественных наук, Институт истории, Институт литературы, Центр изучения Кушанов, Центр изучения языка пушту, Центр «Энциклопедия» и другие.

Ранее стало известно, что казанский Институт истории им. Ш. Марджани может быть присоединен к Институту археологии Академии наук РТ. Против выступили не только сотрудники научной организации, но и ряд общественников.



Напомним, Академия наук Татарстана попала в санкционный список Украины. Теперь научные учреждения страны должны прекратить сотрудничество с АН РТ.