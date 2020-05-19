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Украина ввела санкции в отношении Академии наук Татарстана

11:45, 19.05.2020
Украина ввела санкции в отношении Академии наук Татарстана
Фото: ru.wikipedia.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против нескольких музеев, общественных, научных и образовательных организаций РФ. В список попала и Академия наук Татарстана.

Согласно указу, в перечень также вошли Московский государственный университет, Крымский федеральный университет, Института востоковедения РАН, а также Эрмитаж, Пушкинский музей, Русское географическое общество.

В отношении Академии наук теперь действуют блокировка активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

ОбществоОбразование Татарстан
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