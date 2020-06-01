Крутой «Камский Артек», анонс прямого эфира и сертификат в честь праздника: посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 1 июня

«Реальное время» продолжает публиковать подборки постов в «Инстаграме» глав районов Татарстана.

С началом рабочей недели появилась и активность на страницах руководителей республиканских районов. Сегодня они поделились с подписчиками следующими фотографиями:

Глава Алькеевского района Александр Никошин выложил фототчет со встречи с жителями многоквартирных домов по улицам Мира, Залакова, Советской, Ленина, Мусы Джалиля, Петухова и Новой в селе Базарные Матаки. Дворы в этих домах планируется благоустроить в рамках республиканской программы «Наш двор».

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев анонсировал в соцсетях прямой эфир, на котором жители смогут задать чиновнику интересующие вопросы. Включение пройдет завтра, в 17:00. Под постом некоторые пользователи поблагодарили Нуриева за решение вопросов благоустройства дорог и сообщили, где еще нужно их сделать.

Продуктивно прошел день у главы Нижнекамского района Айдара Метшина. Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Нижнекамском районе обновленный детский лагерь «Кама», который станет филиалом «Артека». Помимо поздравлений с Днем защиты детей и видео с детьми нижнекамских врачей, Метшин опубликовал фото с главой Татарстана. В комментариях пользователи оценили форму артековцев и пожелали процветания лагерю.

Также в сторис глава Нижнекамского района опубликовал короткое видео с Рустамом Миннихановым. На нем глава республики отмечает, что в нижнекамском лагере «круче, чем в «Артеке». «Когда я был, «Артек» хороший был, конечно, но вы круче», — сказал Минниханов.

Работы по благоустройству ведутся во всю в Дрожжановском районе Татарстана. Там и продолжается ремонт в Старочукалинской школе и в Доме культуры в селе Чувашское, и устанавливается освещение в парке «Дуслык». Подробным видеоотчетом делится глава района Марат Гафаров. Жители района по достоинству оценивают такую активность и в комментариях оставляют смайлики в виде сердечек и поднятого вверх большого пальца.

А глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравил с Днем защиты детей многодетную семью Майоровых. Он им вручил сертификат о предоставлении субсидии на строительство жилья.