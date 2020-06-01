В Татарстане дети врачей, лечивших COVID-19, получили путевки в летние лагеря

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал 13 детям медицинских работников Нижнекамской многопрофильной больницы, которые боролись с COVID-19, путевки в лагерь. Ожидается, что такая мера поддержки медицинских работников будет реализовываться на протяжении всего летнего сезона.

Планируется, что всего в детских лагерях Татарстана в этом году отдохнут 218 тыс. детей со всей республики, но допускается, что итоговое количество может скорректироваться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

По словам министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова, сейчас в местах отдыха завершается подготовка инфраструктуры и кадров. Сейчас в лагерях вводятся дополнительные меры по усилению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий. Это касается медицинского осмотра, использования дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что в качестве дополнительной меры профилактики предлагается полностью отменить родительские дни. Помимо этого, прорабатывается возможность постоянного стационарного проживания всех сотрудников и обслуживающего персонала на территории лагеря без выезда домой в течение всей смены, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В этом году в Татарстане заработают лагерь «Камский Артек» в Нижнекамском районе и «Молодежный» под Казанью, лагерь «Аргамак» в Камско-Устьинском районе, «Восток» и «Юнитур» в Казани, лагерь «Звездный» в Лаишевском районе. Также планируется открыть лагерь им. А. Губина в Бугульминском районе.

1 июня правительство Татарстана и Международный детский центр «Артек» подписали соглашение, в результате которого Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Кама» станет филиалом «Артека». Он получит и соответствующее название: «Камский Артек».



Подробнее о новом лагере — в материале «Реального времени».