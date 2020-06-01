Минниханов подчеркнул важность создания «Камского Артека»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает очень важным сотрудничество подросткового центра «Кама» и «Артека». Он подчеркнул, что в этом году особенно важно организовать отдых детей на достойном уровне.

В понедельник, 1 июня, правительство Татарстана и Международный детский центр «Артек» подписали соглашение, в результате которого Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Кама» станет филиалом «Артека». Он получит и соответствующее название: «Камский Артек».

«Я имел честь отдыхать в «Артеке», быть артековцем, у меня остались незабываемые воспоминания», — приводит пресс-служба президента РТ слова Минниханова.

Он отметил, что сегодня детский центр переносит свои высокие стандарты организации детского отдыха в регионы.

«Мы благодарны, что вы не замыкаетесь, а передаете ваши технологии, опыт, становитесь образовательным центром для субъектов», — добавил Минниханов.

Подробнее о создании детского лагеря нового типа читайте в материале «Реального времени».