Тимур Билялов: «Ради «Ак Барса» не жалко быть скромнее в запросах по зарплате»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал продление контракта с казанским клубом. Из-за потолка зарплат в КХЛ вратарь казанцев получил чуть меньше, чем мог бы зарабатывать до этого нововведения.

«Конечно, каждый хочет заработать больше и как можно лучше обеспечить себя финансово. Но и за такой клуб, как «Ак Барс», мечтают играть очень многие, а удается далеко не всем. Мне повезло оказаться в числе таких счастливчиков. Ради такого не жалко и быть скромнее в плане запросов по зарплате», — считает Билялов.

Напомним, недавно КХЛ объявила лауреатов прошедшего сезона. В число лучших были включены два хоккеиста «Ак Барса». В номинации лучшего голкипера сезона победил Тимур Билялов, а приз имени Алексея Черепанова завоевал нападающий Артем Галимов.

В минувшем сезоне вратарь сыграл за клуб в 36 матчах, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надежности 1,35 и 94,8% отраженных бросков. Также Билялов стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.