В Казани автомобиль ДПС въехал в остановленную инспекторами иномарку

Фото: соцсети

В Казани автомобиль ДПС въехал задним ходом в остановленный этим же патрулем автомобиль Honda.

Авария произошла возле «Ак Барс Арены». Как рассказал очевидец произошедшего, инспекторы собирались выписать ему административный штраф за полоску на лобовом стекле. Две девушки на черном автомобиле Honda были приглашены в качестве свидетелей.

Водитель отказался подписывать протокол, указав инспекторам на аналогичные нарушения в их автомобиле. После чего, по его словам, сотрудники ДПС решили уехать.

«Сотрудники, имеющие правонарушение на своем авто в виде полосы на лобовом стекле, решили быстро уехать и врезались задним ходом в автомобиль девушек, которых сами же пригласили понятыми», — рассказывает водитель, прикрепив видео с места.

Ранее в Татарстане в ДТП с тремя автомобилями попала машина ДПС. На пешеходном переходе столкнулись «Лада Приора», «Тойота Камри» и «Митсубиши ASX».

