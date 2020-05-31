В Казани девушка, в машину которой въехал автомобиль ДПС, обвинила инспекторов в подделке теста на наркотики

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Девушка, в машину которой минувшей ночью автомобиль ДПС въехал задним ходом, обвинила инспекторов в подделке теста на наркотики.



Ночью 30 мая сотрудник ДПС попросил девушку и ее сестру быть понятыми во время выписывания молодому человеку штрафа за полоску на лобовом стекле. Они согласились, после процедуры их поблагодарили и отпустили.

Девушки сели в черный Honda Civic, и, не успев тронуться, почувствовали удар сзади. Выяснилось, что сотрудник ДПС въехал в машину задним ходом. На место вызвали дополнительный экипаж, ДТП оформили.

Однако девушку повели на медосвидетельствование на Сеченова, 6. По ее словам, сотрудника держали в кабинете не более 15 минут, тогда как она пробыла там час.

«Мне дали пластмассовую тару для анализов, которая была не в полиэтиленовой упаковке. На мою просьбу дать «нормальную, не вскрытую баночку» мне ответили: «У нас все нормальные!», — пишет девушка.

Результат теста показал, что она употребляла марихуану. «Я студентка Казанского государственного медицинского университета, которая не употребляла запрещенные вещества, была крайне удивлена», — отметила автоледи.

Девушка утверждает, что ее подставили. Помимо этого, ей не выдали копии протокола о ДТП и других документах, ссылаясь на то, что она не виновница аварии. Анализы отправили на глубокое исследование.

Студентка сделала домашний экспресс-тест, купленный в аптеке. Он показал отрицательный результат.

Авария произошла возле «Ак Барс Арены». Как рассказал очевидец произошедшего, инспекторы собирались выписать ему административный штраф за полоску на лобовом стекле.

