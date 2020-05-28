Компания Илона Маска отложила запуск Crew Dragon к МКС

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Компания SpaceX Илона Маска отложила первый в истории запуск частного космического корабля с астронавтами к Международной космической станции. Он был перенесен за 15 минут до старта.

Причиной послужили погодные условия, передает Forbes.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon был назначен на 23:33 по московскому времени.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск Crew Dragon к МКС должен быть максимально безопасным для экипажа корабля.

По предварительным данным, старт ракеты может быть произведен уже в субботу.