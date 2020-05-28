Рогозин рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луну

Российские космонавты высадятся на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, высадка на Луне позволит отработать технологии высадки на другие небесные тела, в том числе астероиды, которые могут стать источником полезных веществ, в отличие от Луны.

На днях Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны. А в середине мая он пошутил, что отправит на орбиту КАМАЗ сразу после автомобиля Tesla, который послал туда Илон Маск.

